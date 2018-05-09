ليبيا تشارك بمنتدى النفط والغاز في اسكتلندا

عقدت كبرى الشركات البريطانية بمدينة أبردين باسكتلندا ، بالتنسيق مع مجلس الأعمال الليبي البريطاني منتدى حول النفط والغاز.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط على صفحتها الرسمية، أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله قال خلال كلمته الافتتاحية في المنتدى، إنّ الهدف من تواجد الوفد الليبي، مناقشة وعرض الفرص الكبيرة المتاحة لإعادة البناء والاستثمار في قطاع النفط والغاز في ليبيا.

وبين صنع الله أن هذا المنتدى يعكس الحرص على العمل مع خبراء استشاريين ومتعاقدين ومقدّمي خدمات ذوي كفاءات ومؤهلات عالية في قطاع النفط والغاز.

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