فصول تعليمية متنقلة في بنغازي

أشرفت مصلحة تقنيات وصيانة المرافق التعليمية ومكتب مشروعات بلدية بنغازي على تركيب فصول تعليمية متنقلة داخل عدد من المناطق المتضررة، بهدف المساعدة على توفير البيئة الملائمة لتعليم أطفال هذه المناطق.

وتم تركيب 31 فصلا دراسياً موزعة على 6 مناطق متفرقة، بينها 10 فصول بمنطقة القوارشة، و 4 فصول في شارع الليثي بالقرب من روضة البراءة، ومثلها بمدرسة قنفوذة ومدرسة شمعان، ومدرسة حليس، بالإضافة إلى 5 فصول تعليمية تمت إضافتها إلى مدرسة سيدي منصور.

ويشار إلى أن مشروع الفصول الدراسية المتنقلة يأتي ضمن مذكرة تفاهم وقعها عميد بلدية بنغازي، عبد الرحمن العبار، ومنظمة اليونسيف.

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