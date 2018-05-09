الحرس البلدي بنغازي يغلق محلات مخالفة

كشف جهاز الحرس البلدي بنغازي عن عدد من المحلات والمراكز التجارية المخالفة خلال جولة تفتيشية أجرتها دورية تابعة للجهاز، الثلاثاء، بالتعاون مع وحدة المخابز والصيدليات.

وقامت الدورية بإغلاق عدد من المخابز وسلخانات الدواجن وشركات توزيع أدوية التي كانت تخالف قوانين وضوابط السلامة في عملها، وفق ما ذكره الناطق باسم جهاز الحرس البلدي بنغازي، إبراهيم الطلحي.

وأشار الطلحي خلال حديثه لـ218 إلى أن الجولة التفتيشية كشفت أيضاً عن وجود عمّال أجانب يعملون داخل محلات ومراكز تجارية بصورة غير قانونية وبدون الحصول على تصريحات عمل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية