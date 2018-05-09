الوفاق والهند تبحثان إعادة التمثيل الدبلوماسي

العنوان-طرابلس

بحث وزير الداخلية المفوض الوفاق “عبد السلام عاشور” عودة كافة الشركات الهندية العاملة في ليبيا واستئناف التمثيل الدبلوماسي لدولة الهند في ليبيا مع وزير الدولة للشؤون الداخلية الهندي ” كيران ريجيو”.

وتطرق الاجتماع إلى الوضع الأمني عامة وما يعانيه الجنوب الليبي من تجاوزات سببها الحدود المشتركة مع دول الجنوب من خلال تدفق المهاجرين من إفريقيا عبر الأراضي الليبية إلى أوروبا، والتشديد على ضرورة تشكيل لجان مشتركة للتباحث حول آلية التعاون بين ليبيا والهند في كافة المجالات الأمنية.

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