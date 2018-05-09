مبعوث وزير التعليم إلى بريطانيا يزور ويقييم المدارسالتابعة للدولة الليبية هناك

عين ليبيا

انهى الدكتور «محمود البوعزّي» مبعوث وزير التعليم إلى بريطانيا رفقة الدكتور «محمود أبوالقاسم» من الملحقية الأكاديمية بلندن من زيارة متابعة وتقييم للمدارس الليبية التابعة للدولة الليبية هذا الأسبوع بمدن لندن ونوتنجهام ومانشستر بالمملكة المتحدة.

حيث أفضت الزيارة إلى تسجيل بالغ الإمتنان والتقدير لما وجد راسخاً بهذه المدارس من كفاءة وجودة في إدارة وتدريس المنهج الليبي المتكامل للطلبة الليبيين بمراحل التعليم المختلفة، وبطرق التعليم المتقدمة، وما إتسم به طلبة هذه المدارس من إلمام علمي عميق بمفردات مناهج المقررات، وإضطلاع تطبيقي متقدم وتميز فارق في الرغبة الجامحة لنهل المنهج الليبي باللغة العربية الأم، وذلك وفق أحدث طرق وإمكانيات التدريس النظرية والعملية التي يقدمها نخبة رائدة من أعضاء هيئة التدريس الليبيين والليبيات بهذه المدارس، والبعض منهم أعضاء هيئة تدريس بجامعات بريطانية متخصصة.

هذا وتشرف الملحقية الأكاديمية على مقومات وأداء هذه المدارس بكل جدارة وكفاءة وشمولية في إطار متابعة إدارية وفنية ممنهجة ومكتملة أركان المعلومات والإتجاهات الأكاديمية والتربوية والبيانية لكل طالب بهذه المدارس، وذلك في ظل تآزر محموم وعمل جماعي صادق ومتواصل هادفا لتحقيق رسالة الملحقية في الرفع من كفاءة التحصيل العلمي للطالب الليبي بالمملكة المتحدة.

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