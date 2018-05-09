وزير التعليم يحضر ورشة عمل حول جدولة المرتبات والعدالة الاجتماعية في جامعة المرقب

عين ليبيا

قام وزير التعليم الدكتور “عثمان عبد الجليل” الأمس الثلاثاء بالمشاركة في ورشة عمل نظمتها كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة المرقب بمقر نقابة المعلمين بطرابلس، وبرعاية وزارتي العمل والمالية وبالتعاون مع نقابات وتنسيقيات المعلمين حول مقترح جدولة المرتبات للوظائف العامة “العدالة الاجتماعية”.

حيث أكد الوزير في كلمة له خلال افتتاح اعمال الورشة على ضرورة العمل على تلبية حقوق المعلمين وضرورة المطالبه بها وتنظيم القطاع من خلال تنفيذ الملاكات الوظيفية.

هذا واستعرضت الورشة التي حضرها إلى جانب الوزير وكيلي وزارة التعليم والمالية ورؤساء جامعات “مصراتة والزاوية والمرقب” ومراقبي التعليم ببلديات “حي الأندلس-زليتن- القلعة -زلطن- طرابلس المركز- الخمس” وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، من خلال جلستين علميتين الأسباب التي دفعت لتقديم مقترح جدولة المرتبات، وناقشت المقترح مع نخبة من الخبراء والمختصين في الشأن المالي والاقتصادي.

كما أوصت الورشة بحسب القائمين عليها بضرورة اهتمام الجهات التشريعية والتنفيذية بالمقترح من خلال إقامة الندوات وورش العمل للمساهمة في توضيحه ومناقشته بالصورة التى تساعد على إظهاره على الوجه المطلوب والتي تحقق الاهداف المرجوه منه، بالاضافة الى إعادة النظر في القوانين واللوائح المالية وتعديلها وفق دراسات اقتصادية وسياسية واجتماعية، فضلاً عن إحداث شراكة بين الجهات الحكومية المتمثلة في وزارة التعليم والمالية والاقتصاد والتخطيط والعمل من خلال العمل على دراسة جوانب هذا المقترح بالتعاون مع نقابة المعلمين وتنسيقيات المعلمين.

وأوصت الورشة ايضاً بضرورة تطبيق الملاك الوظيفي للقطاعات الحكومية وفق الاحتياجات اللازمة للتوظيف، وصرف علاوة العائلة وعلاوة التمييز وطبيعة العمل وفرض ضريبة الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي بالشكل الذي يساهم في خلق فرص عمل جديدة، والتنسيق مع الجهات المانحة للتراخيص التجارية والصناعية الخدمية لمنع الازدواجية في العمل، وإعادة تأهيل وتوجيه موظفي قطاع التعليم حسب المؤهلات العلمية.

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