بلدية بنغازي تستكمل تركيب فصول دراسية في بعض المناطق المتضررة

باشر مكتب المشروعات في بلدية بنغازي ومصلحة تقنيات وصيانة المرافق التعليمية بنغازي، بتركيب 31 فصل دراسي متنقل بعدة مناطق في بنغازي.

وأكدت البلدية على صفحتها الرسمية، أن هذه الفصول توزعت على 10 فصول دراسية متنقلة وصيانات حمامات بمدرسة برقة بمنطقة القوارشة، إلى جانب 4 فصول دراسية متنقلة في روضة البراءة بمنطقة الليثي شارع الحجاز.

هذا وتم توزيع 4 فصول دراسية متنقلة بمدرسة الحليس في كابو نازحي تاورغاء، وتركيب مجموعة من المكيفات، بالإضافة إلى إنشاء 3 دورات مياه وخزان للمياه الصرف الصحي، هذا وتم تركيب و4 فصول أخرى بمدرسة شعماش وإنشاء 6 دورات مياه.

أما مدرسة قنفودة شهدت تركيب 4 فصول دراسية متنقلة وصيانة 6 دورات مياه ، إضافة إلى 5 فصول دراسية بمدرسة سيدي منصور، وصيانة دورات المياه والانتهاء من أعمال إنشاء سياج خراساني بلغ طوله 100 متراً.

يذكر أن هذه الخطوة جاءت سعياً لإعادة الاستقرار إلى المناطق والأحياء المتضررة في المدينة، بناء على مذكرة التفاهم ما بين عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار ومنظمة اليونيسيف.

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