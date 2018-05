«جدولة المرتبات.. والعدالة الاجتماعية».. ورشة عمل بـ«اقتصاد المرقب»

المتوسط:

نظمت كلية الاقتصاد جامعة المرقب ورشة عمل حول «مقترح جدولة المرتبات للوظائف العامة.. العدالة الاجتماعية»، بالتعاون مع نقابات وتنسيقيات المعلمين، بقاعة المعلمين بمدينة طرابلس، للمساهمة في وضع حد للفروقات الكبيرة للمرتبات بين الوظائف العامة للدولة الليبية بما يحقق العدالة الإجتماعية بين المواطنين وتحسين وضعهم الاقتصادي.

وقالت كلية الاقتصاد، في بيان لها، «إنه تم إعداد الورشة انطلاقا من مسؤولية الجامعة تجاه المجتمع، حيث افتتحت بكلمة رئيس اللجنة التحضيرية تم رئيس مجلس الدولة، تلتها كلمة وزير التعليم وكلمة وكيل وزارة المالية وكلمة رئيس الجامعة».

وانطلقت الجلسة العلمية الأولى التي عرض فيها ورقة عمل اقتصادية وورقة عمل اجتماعية، والتي بعرض الرؤية العلمية المقدمة من كلية الاقتصاد والتجارة، التي قام بعرضها د. شكري عامر.

وشملت الجلسة العلمية الثانية تخصيص مداخلات ونقاش زادت فيها حدة النقاش لأهمية الموضوع، حيث قامت لجنة الصياغة بوضع وصياغة التوصيات المهمة المستخرجة من المداخلات والنقاش لإحالتها للجهات المختصة لدراستها وتطبيقها على الواقع.

