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سيالة يستلم خطاب رسمي موجه له من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يشيد فيها بدور الدبلوماسية الليبية.

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

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عين ليبيا

عين ليبيا

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