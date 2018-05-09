الشاطر : لا يوجد في ليبيا جيش متفق عليه بل امراء حرب انتحلوا صفة الجيش

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر أمس الثلاثاء أن ما يحدث لمدينة درنة تواطؤ بدعم من البعثة الأممية التي تقتصر مهمتها على إحلال السلام المبني على توافق بين الفرقاء.

الشاطر خاطب في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” المبعوث الأممي إلى ليبيا قائلاً:”إذا كان هذا منوال مساعيكم فلا شكراً لكم ولا لمجلس الأمن دعونا وشأننا”.

وأعتبر الشاطر سكوت البعثة الأممية وعدم سعيها لكبح التدخل الاجنبي “خيانة اخلاقية” لشعب وثق في وعود منظمة أممية.

وتابع “من المؤلم انحياز غسان سلامةالمكلف بمساعي لتحقيق الاستقرار في ليبيا بصمته عما يحدث لمدينة درنة الصمت علامة الرضا ما يعني الانحياز ، وهو يعلم يقيناً بانه لا يوجد جيش متفق عليه عندنا امراء حرب انتحلوا صفة الجيش ،متسائلاً: أين شرف المهنة والمهمة الأممية السامية؟”.

وأضاف عضو مجلس الدولة بأن هدية الكرامة لدرنة بمناسبة شهر رمضان الكريم عبارة عن سلات من المتفجرات برا وجوا بطائرات لا تملكها ليبيا على حد زعمه ، مشيراً إلى أن البعثة الأممية والمجلس الرئاسي منهمكان في صياغة بيان الدعوة للتهدئة لاصداره بعد سقوط مدنيين وتدميرها كما دمرت بنغازي.

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