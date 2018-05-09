مفوضية اللاجئين تجلي أكثر من 1000 لاجئ منذ نوفمبر

أجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكثر من 1000 لاجئ من الفئات الأشد ضعفاً في ليبيا منذ شهر نوفمبر الماضي.

وأكدت المفوضية على صفحتها الرسمية، أنها تعمل الآن على البحث عن حلول دائمة لهم في بلدان ثالثة.

ووفقاً للمفوضية، غادرت طائرة من طرابلس متجهة إلى نيامي في النيجر يوم الثلاثاء على متنها 128 لاجئاً، فيما نقلت نقلت طائرة ثانية يوم الأربعاء 150 لاجئاً من طرابلس إلى روما في إيطاليا، مما رفع عدد الأشخاص الذين تم اجلاؤهم منذ بداية عمليات المفوضية قبل ثلاثة أشهر إلى 1084 لاجئاً.

من جهتها، قالت المبعوث الخاص للمفوضية لمنطقة وسط البحر الأبيض المتوسط فنسنت كوشتيل، إن عمليات الإجلاء هذه، وفرت فرصة جديدة للحياة لأكثر من 1000 لاجئ ممن احتجزوا في ليبيا.

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