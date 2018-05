الحرس البلدي يشن حملة على المحلات المخالفة ببنغازي

المتوسط:

شن جهاز الحرس البلدي بنغازي، حملة تفتيشية على عدد من المحلات والمراكز التجارية المخالفة بالبلدية، مساء أمس الثلاثاء، بالتعاون مع وحدة المخابز والصيدليات.

وأسفرت الحملة، عن إغلاق عدد من المخابز وسلخانات الدواجن وشركات توزيع أدوية التي كانت تخالف قوانين وضوابط السلامة في عملها.

ومن جهته، أوضح الناطق باسم جهاز الحرس البلدي بنغازي، إبراهيم الطلحي، في تصريحات متلفزة، اليوم الأربعاء، أن الحملة أسفرت أيضًا عن كشف وجود عمّال أجانب يعملون داخل محلات ومراكز تجارية بصورة غير قانونية وبدون الحصول على تصريحات عمل.

