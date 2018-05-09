كهرباء سرت تبدأ في تخفيف الأزمة

رفعت الشركة العامة للكهرباء قدرة إنتاج وحدة التوليد الأولى بمشروع محطة كهرباء الخليج البخارية إلى 350 ميغاوات، ما سيساهم في الرفع من قدرة الشبكة العامة للكهرباء بشكل عام.

وقامت الشركة العامة للكهرباء بتكوين فريق من مهندسي وفنيي الشركة أشرف على رفع قدرة محطة الخليج البخارية إلى أفضل مستوياتها بعد أن كانت تعمل بأقل من نصف طاقتها.

وتم تكريم الفريق الفني المسؤول عن تحسين قدرة المحطة خلال احتفال نظمته الشركة العامة للكهرباء بمقرها الرئيسي، وشكرتهم على ما بذلوه من مجهودات للمساهمة في التقليل من حدة أزمة انقطاع التيار الكهربائي على المواطنين.

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