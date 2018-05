المتوسط:

عثر رجال مديرية أمن طرابلس، على طفلة حديثة الولادة ملقاه بجانب أحد العمارات بشارع جاكرتا بالبلدية.

وأكدت مديرية الأمن، خلال صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك”، اليوم الأربعاء، أن الطفلة تم تسليمها لمركز شرطة المدينة، مضيفة أنها تم العثور عليها وعلى يديها شريط يحمل تواريخ واسم.

وناشدت المديرية، الأهالي بأن من يتعرف على صورتها التي نشرتها بصفحتها أو يتعرف على أهلها بالتواصل مع مركز شرطة المدينة.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post «أمن طرابلس» يعثر على طفلة بشارع جاكرتا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية