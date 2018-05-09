انطلاق فعاليات المعرض السنوي الثاني على مستوى المعاهد المتوسطة في مصراتة

عين ليبيا

انطلقت صباح أمس الثلاثاء على أرض معرض مصراتة الدولي، فعاليات المعرض السنوي الثاني على مستوى المعاهد المتوسطة، تحت شعار «مهارات فنية.. فإبداع .. فتميز»، حيث قص شريط المعرض السيد إسماعيل الهاشمي عضو المجلس البلدي، رئيس اللجنة الدائمة للتعليم بالمجلس، رفقة السيد محمد اندير وكيل وزارة التعليم لشؤون الهيئات والمراكز البحثية، وبحضور السيد علي أبوستة عضو المجلس البلدي، والسيد عادل زنداح رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

هذا وتشاركت ستة عشر بلدية بهذا المعرض الذي يشرف عليه مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بمصراتة، وينقسم المعرض إلى ثلاثين جناحاً، بالإضافة إلى بازار خيري تشارك فيه عدة مؤسسات خيرية وأهلية، والذي يخصص ريعه إلى مركز جامعة مصراتة للتأهيل البدني “الأطراف الصناعية”.

كما يستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، ويقام دوري لكرة القدم الخماسية، والكرة الطائرة، وكذلك لعبة الشطرنج وتنس الطاولة، وسباق اختراق الضاحية على هامش المعرض للبلديات المشاركة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا