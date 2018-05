المتوسط:

استقبلت لجنة الإعداد والتحضير للمؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمار بنغازي، وفداً أمريكياً من شركة AR الأمريكية، لمعاينة الأضرار التي خلفتها الحرب في المدينة.

وأوضحت اللجنة، عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك”، اليوم الأربعاء، أن الوفد الأمريكي كان على رأسه رئيس الشركة «ألبيرت كيم» للإنشاءات والاستشارات.

وأكدت اللجنة، أن الهدف من الزيارة جاء لاطلاع على الأضرار في مدينة بنغازي، والنظر في إمكانية الاستفادة من خبرة الشركة الأمريكية للإنشاءات والاستشارات في أعمال تنفيذ المشاريع الكبرى.

وتابعت: «وتنفيذ المشاريع الكبرى تندرج تحتها “12” شركة في أكثر من دولة حول العالم كالصين، وكوريا الجنوبيّة».

The post «إعمار بنغازي» يستقبل وفدًا أمريكيًا لمعاينة أضرار الحرب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية