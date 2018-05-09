الخدمات الطبية بنغازي تستعد لإقامة اليوم العلمي لأطباء الأسنان

يعتزم قسم الأسنان بمكتب الخدمات الطبية بإدارة الخدمات الصحية – بنغازي، إقامة اليوم العلمي التاسع، صباح يوم غد الخميس الموافق 10 مايو 2018 م بمقر إدارة الخدمات الصحية ـ بنغازي (منطقة بالعون).

وأوضحت إدارة الخدمات الصحية، أن اليوم يستهدف أطباء الأسنان بالعيادات والمراكز الصحية، ويأتي بالتنسيق والتعاون مع مكتب تنمية الموارد البشرية بالإدارة، وقسم الأسنان بالمركز الصحي سيدي يونس، وسيتضمن البرنامج محاضرتين في مجالي حشو الأعصاب بالجهاز الالكتروني، والتصوير ثلاثي الأبعاد للفم والأسنان وسيقوم بتقديم البرنامج العلمي كل من د.رانيا الإمام أخصائية العلاج التحفظي وعلاج الجذور، و د.رضا مسلم ماجستير في مجال طب وجراحة الفم والأسنان.

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