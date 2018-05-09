الدولي الليبي عمر داوود في ذمة الله

تلقى الجمھور الرياضي في لیبیا صباح اليوم الأربعاء صدمة كبیرة بوفاة أحد نجوم المنتخب الوطني والكرة اللیبیة في السنوات الأخیرة عمر داوود عن عمر 36 عام، الذي وافته المنیة صباح الیوم إثر حادث سیر في مدينة شحات.

ومثّل داوود المنتخب الوطني الليبي خلال السنوات الماضیة في العديد من الأحداث الرياضیة التي كان أھمھا كأس أمم أفريقیا عام 2006 بمصر، وفي الدورة العربية 2007، ومن ابرز اهدافه هدف الفوز على منتخب السعودية في الدقيقة 94 في البطولة ذاتها .

ولعب داوود لعدد من الاندية الليبية واحترف خارجياً نذكر منها الصداقة شحات ورفيق صرمان والاولمبي الزاوية و الاهلي طرابلس ودارنس وشبيبة القبائل الجزائري و الوحدة السعودي.

وكان قبل أيام قليلة توج مع فريقه الام الصداقة شحات ببطولة الدرجة الاولى.

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