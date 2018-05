وزير «تعليم الوفاق» يوفد مبعوثًا لمتابعة المدارس الليبية ببريطانيا

المتوسط:

أوفد وزير التعليم بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبد الجليل، مبعوثا من الوزارة لزيارة ومتابعة وتقييم المدارس الليبية التابعة للدولة خلال الأسبوع الجاري بمدن لندن ونوتنجهام ومانشستر بالمملكة المتحدة.

وانتهى الدكتور محمود البوعـزّي مبعوث الوزير رفقة الدكتور محمود أبوالقاسم من الملحقية الأكاديمية بلندن من الزيارة التي أفضت إلى تسجيل بالغ الامتنان والتقدير لما وجده بالمدارس من كفاءة وجودة في إدارة وتدريس المنهج الليبي المتكامل للطلبة الليبيين بمراحل التعليم المختلفة، بطرق متقدمة، وما اتسم به الطلبة من إلمام علمي عميق بمفردات مناهج المقررات.

وأشاد مبعوث وزير التعليم بالاضطلاع التطبيقي المتقدم بتلك المدارس والتميز الفارق في الرغبة الجامحة لنهل المنهج الليبي باللغة العربية الأم، وذلك وفق أحدث طرق وإمكانيات التدريس النظرية والعملية التي يقدمها نخبة رائدة من أعضاء هيئة التدريس الليبيين والليبيات.

وتشرف الملحقية الأكاديمية على مقومات وأداء المدارس المدارس الليبية ببريطانيا في إطار متابعة إدارية وفنية ممنهجة ومكتملة أركان المعلومات والاتجاهات الأكاديمية والتربوية والبيانية لكل طالب.

