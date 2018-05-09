إغلاق محلات وضبط عمالة وافدة مخالفة خلال حملة تفتيشية في بنغازي

ضبطت دوريات تابعة لغرفة عمليات غرب بنغازي، التابعة لجهاز الحرس البلدي عدداً من المخالفات خلال حملة تفتيشية واسعة النطاق داخل المدينة.

وتمكنت الدوريات خلال الحملة بالتعاون مع وحدة الصيدليات والمخابز، من ضبط العديد من المخالفات القانونية وتجاوزات واستغلال الفضاء العام.

هذا واتخذت إجراءات ضد المخالفين، منها قفل عدد من المحال التجارية لبيع الزيوت،ومسالخ لذبح الدواجن غير المطابقة للمواصفات والشروط الصحية، إلى جانب إغلاق صالات لبيع المواد الغذائية بالجملة، وبعض من شركات الأدوية.

وتخللت الحملة، ضبط عدد من العمالة الوافدة دون إجراءات قانونية؛ حيث وتمت إحالتهم إلى جهاز الهجرة غير القانونية.

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