«مصرف ليبيا» يعلن موعد صرف السيولة للمواطنين بالمنطقة الشرقية

المتوسط:

أعلن رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي آغا، حجم إجمالي السيولة المخصصة لفروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية.

وأوضح “آغا”، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، أن حجم السيولة يصل إلى 300 مليون دينار، مؤكدًا أن عملية التوزيع ستكون غدًا الخميس الموافق 10 من مايو.

وأضاف رئيس لجنة السيولة، أنه سيتم صرفها للمواطنين اعتباراً من يوم الأحد الموافق الـ 13 من مايو حسب ظروف النقل للفروع.

