بحضور وزير «تعليم الوفاق».. 7 توصيات في ورشة عمل حول «عدالة المرتبات»

شارك وزير التعليم الدكتور عثمان عبد الجليل، في ورشة عمل نظمتها كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة المرقب بمقر نقابة المعلمين بطرابلس، وبرعاية وزارتي العمل والمالية وبالتعاون مع نقابات وتنسيقيات المعلمين حول مقترح جدولة المرتبات للوظائف العامة (العدالة الاجتماعية).

وأكد الوزير في كلمة له خلال افتتاح أعمال الورشة على ضرورة العمل على تلبية حقوق المعلمين وضرورة المطالبة بها وتنظيم القطاع من خلال تنفيذ الملاكات الوظيفية.

واستعرضت الورشة التي حضرها الى جانب الوزير وكيلا وزارة التعليم والمالية ورؤساء جامعات (مصراتة, الزاوية والمرقب) ومراقبي التعليم ببلديات (حي الأندلس-زليتن- القلعة -زلطن- طرابلس المركز- الخمس) وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة, من خلال جلستين علميتين الأسباب التي دفعت لتقديم مقترح جدولة المرتبات, وناقشت المقترح مع نخبة من الخبراء والمختصين في الشأن المالي والاقتصادي.

وأوصت الورشة بضرورة اهتمام الجهات التشريعية والتنفيذية بالمقترح من خلال إقامة الندوات وورش العمل للمساهمة في توضيحه ومناقشته بالصورة التي تساعد على إظهاره على الوجه المطلوب والتي تحقق الاهداف المرجوه منه، بالإضافة إلى إعادة النظر في القوانين واللوائح المالية وتعديلها وفق دراسات اقتصادية وسياسية واجتماعية.

وشملت توصيات الورشة بضرورة تطبيق الملاك الوظيفي للقطاعات الحكومية وفق الاحتياجات اللازمة للتوظيف، وصرف علاوة العائلة وعلاوة التمييز وطبيعة العمل وفرض ضريبة الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وضمت التوصيات تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي بالشكل الذي يساهم في خلق فرص عمل جديدة، والتنسيق مع الجهات المانحة للتراخيص التجارية والصناعية الخدمية لمنع الازدواجية في العمل, وإعادة تأهيل وتوجيه موظفي قطاع التعليم حسب المؤهلات العلمية.

