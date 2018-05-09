عميد بلدية طبرق يجتمع مع مدير مركز طبرق الطبي والأجهزة الأمنية في المدينة

طبرق 09 مايو 2018 (وال) – عقد بمركز طبرق الطبي أمس الثلاثاء اجتماعاً موسعًا ضم عميد بلدية طبرق، والمدير العام للمركز، و عدد من الأجهزة الأمنية و العسكرية في المدينة.

وبحسب مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي فإن الاجتماع تناول الترتيبات الأمنية داخل مدينة طبرق بشكل عام و مركز طبرق الطبي بشكل خاص.

يذكر أن الاجتماع تابع حالات الجرحى الموجودة بالمركز من الجيش الليبي، وإمكانية توفير المتطلبات و الاحتياجات الطبية لجرحي الجيش الليبي المقاتل بمحاور مدينة درنة المختلفة. (وال – طبرق) ب خ / هــ ع

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