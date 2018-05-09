بحث أسباب تعطل محطة التحلية بمستشفى غات

قام وفد من مهندسي الصيانة التابع لمستشفى غات العام، بجولة تفقدية لقسم الكلى، للوقوف على أسباب توقف محطة التحلية المشغلة للقسم.

وتم خلال الجولة استعراض الاستعدادات لتركيب المحطة الجديدة مباشرة بعد وصولها في الساعات القادمة وإجراء عمليات المعايرة بعد تركيبها في نفس اليوم وليعود مرضى الكلى للغسيل بشكل طبيعي.

وأكد المدير المكلف جبريل حسين أن المحطة الجديدة ستكون احدث من الحالية وذات سعة اكبر تصل لتشغيل 30جهاز تم نقلها برا بعد تعثر كل محاولها استعمال النقل الجوي.

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