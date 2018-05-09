المركزي يكشف إجمالي السيولة المخصصة للمصارف بالمنطقة الشرقية

كشف مصرف ليبيا المركزي، عن تخصيص ثلاثمائة مليون دينار كإجمالي السيولة المخصصة لفروع المصارف التجارية بالنطاق الإداري التابع للمنطقة الشرقية.

وأوضح المصرف، أن عملية التوزيع على المصارف، ستكون يوم الخميس القادم الموافق 10/05/2018، حيث سيتمكن المواطنين من الصرف اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2018/05/13 حسب ظروف النقل للفروع.

وأضاف المصرف، أنه تم تقسم السيولة بحيث يستلم مصرف الجمهورية 75 مليون دينار، ومصرف الوحدة 75 مليون دينار، ومصرف التجاري الوطني 65 مليون دينار، ومصرف شمال أفريقيا 27 مليون دينار، ومصرف الصحارى 25 مليون دينار، ومصرف التجارة والتنمية 20 مليون دينار، ومصرف المتوسط 6 مليون دينار، ومصرف الإجماع العربي 5 مليون دينار، ومصرف الزراعي 2 مليون دينار.

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