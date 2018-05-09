سرت للنفط تكشف حقيقة انفجار مصنع إسالة الغاز الطبيعي

نفت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، ما تداول من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول حدوث انفجار بمصنع إسالة الغاز الطبيعي يوم الأحد الماضي، موضحة أن الحادث كان مجرد تسرب للغاز.

وأوضحت الشركة في بيان توضيحي أصدرته اليوم الأربعاء، “إنه بتاريخ 06/05/2018م عند الساعة 02:20 بالوردية الليلية حدث تسرب في أحد الأنابيب بالغلاية SG-1241 والتي سبق صيانة بعض الأنابيب بها لإيقاف التسرب منذ مدة ليست بالبعيدة، وكان من المتوقع أن يحدث بها نفس التسرب الذي حدث فعلا بأحد الأنابيب ولكن بصورة أكثر من المتوقع مما أدى إلى نزع الغطاء العازل والذي عادة يتكون من صفائح ألمونيوم وصوف العزل الحراري، وقد صاحب التسرب صدور صوت عال من الخط الرئيسي للبخار ذو الضغط العالي نتيجة حالة الهدوء السائدة عند حدوثه نظراً لأن العازل الرئيسي للبخار عادةً يكون مفتوحاً أثناء وجود الغلاية على خط التشغيل ، ومثل هذه الأحداث من المعتاد حدوثها في ظل الظروف التشغيلية للغلايات وقد سبق حدوث مثل هذا التسرب بنفس الغلاية بتاريخ 22/03/2018م عند الساعة 09:00 صباحاً، مشيرا إلى أن جميع مرافق الشركة (مصانع الميثانول/معمل الغاز/معمل التكرير/وحدات التحلية و كذلك وحدات توليد الكهرباء) مجهزة بصمامات أمان تنطلق عند حدوث الاعطاب أو توقف الوحدة بصورة مفاجئة لأي سبب لتفريغ الضغط وهو أمر متوقع و معروف لدي جميع السادة المشغلين بالمصنع ويتم التعامل معه في حينه بكل يسر وسهولة.

وأهابت الشركة، بالجميع عدم نشر أي معلومات حول عمليات الشركة وما يحدث بالمجمع الصناعي أو الحقول من مشاكل فنية ألا بإذن من الشركة.

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