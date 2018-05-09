وصول جثماني ضحايا تفجير بوابة الـ90 الى مستشفى اجدابيا

أكد مدير المكتب الاعلامي بمستشفى امحمد المقريف التعليمي باجدابيا عطوه الجبالي، في تصريح لـ بوابة افريقيا الاخبارية، وصول جثماني اثنين من ضحايا التفجير الارهابي الذي استهدف بوابة الـ 90 بسرت صباح أمس الثلاثاء، إلى مستشفى امحمد المقريف التعليمي باجدابيا، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء.

وأوضح الجبالي ان الجثمانين يعودان إلى مواطنين من المدنيين صادف وجودهما لحظة وقوع الانفجار وهما : ميلاد امبارك عمر ، العمر 76 سنة من سكان منطقة الـ90 سرت والآخر محمد العلواني امقرب، العمر 45 سنة من سكان منطقة ام القنديل.

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