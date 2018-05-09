مصر تقصف سيارات داعش داخل ليبيا

استهدفت طائرات حربية تابعة للجيش المصري، الثلاثاء، ما يزيد عن 50 سيارة دفع رباعي على متنها 50 إرهابياً ينتمي إلى داعش، ومحملة بالأسلحة داخل الحدود الشرقية الليبية كانت تسير باتجاه مصر.

وجرى تدمير السيارات التي كانت تنقل صواريخ مضادة وذخائر وغيرها من الأسلكة بشكل كامل، بعد أن تم ملاحقتها ورصد مواقع تواجدها من خلال القمر الصناعي.

ولم تسفر العملية الجوية عن سقوط أي ضحايا بين المدنيين الذين تقع مساكنهم بالقرب من موقع القصف الذي استهدف موكب السيارات الإرهابية.

وتمت العملية العسكرية بتعليمات من القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول صدقي صبحي، وبالتعاون مع جهاز المخابرات المصري.

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