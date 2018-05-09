رفع حمولة وحدة التوليد لمشروع محطة كهرباء الخليج البخارية

نجح فريق عمل من مهندسي وفنيي وخبراء الشركة العامة للكهرباء برفع حمولة وحدة التوليد الأولى لمشروع محطة كهرباء الخليج البخارية، وجعلها متاحة لتوليد الطاقة بأقصى حمولة لها بقدرة إنتاجية 350 ميجاوات، بعد أن كانت تعمل بأقل من نصف قدرتها الإنتاجية.

وأكدت الشركة على صفحتها الرسمية، إقامة حفل تكريم بمقر المبنى الرئيسي للشركة العامة للكهرباء، للفريق الذي أنجز العمل أمس الثلاثاء، مبينة أن هذا العمل كان يقتصر على الشركات الأجنبية.

من جهته، ثمن المدير التنفيذي علي ساسي خلال كلمة في الحفل، الجهود المبذولة من قِبل فريق العمل.

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