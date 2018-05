باللغتين العربية والإنجليزية.. «مكافحة الهجرة» يعلن عن أول صحيفة خاصة بالجهاز

المتوسط:

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بليبيا، اليوم الأربعاء، صدر العدد الأول من صحيفة «صدى الهجرة» التي تصدر عن الجهاز، والمتخصصة بكل ما يتعلق بملف الهجرة داخل الدولة الليبية.

وأوضح الجهاز، في بيان له، «أن الصحيفة تصدر باللغتين العربية والإنجليزية، ويتكون العدد الأول من الصحيفة من اتني عشر صفحة».

وأضافت «أنه سبق العدد الأول العدد صفر من الصحيفة التي اهتمت بمناشط الجهاز من حيت التغطية الإعلامية والزيارات الميدانية لمراكز الايواء».

