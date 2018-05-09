البريقة.. بين صرف شحنات وايقاف محطات

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اكد احمد المسلاتي الناطق الرسمي لشركة البريقة لتسوق النفط علي تحويل كميات من المنتجات النفطية والغاز المسال من مستودع مصراته النفطي الي مستودع سبها النفطي صباح الامس الثلاثاء واضاف تعمل الشركة علي ضخ كميات ملائمة تتوافق واحتياجات المدينة والمناطق المجاورة متي ما ساعد الظرف الامني مؤكداً علي عدم مسؤولية الشركة علي محطات التوزيع .

واوضح بأن عدد 90 شاحنة اتجهت الي مدينة سبها محملة بكمية 4202000 ألف لتر من الوقود وعدد 85 شاحنة محملة بكمية 2672000 الف لتر من الديزل فيما تم ضخ نحو 40 طن متري من الغاز المسال .

من جهة اخرى اعلن رئيس مكتب متابعة توزيع الوقود والغاز عن إيقاف تزويد 93 محطة وقود من المحطات الواقعة في المنطقة الغربية والجنوبية وإحالتهم لمكتب النائب العام للتحقيق في اتهامات ببيع الوقود بالسوق السوداء.

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