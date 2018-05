عميد «طبرق» يبحث آليات الترتيبات الأمنية داخل البلدية

المتوسط:

عقد عميد بلدية طبرق، اجتماعًا مساء أمس الثلاثاء، لبحث آليات الترتيبات الأمنية داخل المدينة بشكل عام ومركز طبرق الطبي بشكل خاص.

وحضر الاجتماع، الذي عقد بمركز طبرق الطبي، بحسب المكتب الإعلامي بالمركز: المدير العام للمركز وعدد من الأجهزة الأمنية والعسكرية في المدينة.

وتطرق الاجتماع لمتابعة حالات الجرحى الموجودة بالمركز من الجيش الليبي، وإمكانية توفير المتطلبات والاحتياجات الطبية لجرحي الجيش الليبي المقاتل بمحاور مدينة درنة المختلفة.

