مديرية أمن "سلوق – قمينس" تحذر المواطنين.. والسبب

حذرت مديرية أمن سلوق قمينس، جميع سائقي المركبات بضرورة الانتباه وتوخي الحيطة والحذر واليقظة خلال القيادة خاصة المسافرين عبر الطريق الرئيسية المتجه إلى مدينة بنغازي مرورا بالمناطق الواقعة في اختصاص مديرية أمن سلوق قمينس.

وأوضح المديرية، أن التحذير يأتي على خلفية تدني مستوي الرؤية في اغلب المناطق والتي تكاد معدومة حيث الرياح القوية المتزايدة والغبار الكثيف وارتفاع كثبان الرمال الزاحفة على بعض الطرق، عليه أهابت المديرية جميع السائقين أتباع إرشادات السلامة المرورية حفاظ على سلامتهم والالتزام بتعليمات القيادة السليمة للخروج من أي خطر محتمل.

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