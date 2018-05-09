مركزي البيضاء يوزع 300 مليون على المصارف بشرق ليبيا

العنوان-البيضاء

أعلن مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء عن تخصيص 300 مليون دينار للمصارف التجارية للمنطقة الشرقية مضيفاً بأن التوزيع على المصارف سيكون يوم الخميس 10/5/2018، وأن التوزيع على المواطنين سيكون يوم الأحد 13/5/2018.

وحدد المصرف المبالغ المالية الموزعة على المصارف على النحو التالي:

مصرف الجمهورية 75 مليون دينار

مصرف الوحدة 75 مليون دينار

مصرف التجاري الوطني 65 مليون دينار

مصرف شمال افريقيا 27 مليون دينار

مصرف الصحاري 25 مليون دينار

مصرف التجارة والتنمية 20 مليون دينار

مصرف المتوسط 6 مليون دينار

مصرف الاجماع العربي 5 مليون دينار

مصرف الزراعي 2 مليون دينار .

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