"الجارديان" تكشف علاقة النفط الليبي المهرب بمقتل الصحفية المالطية "جاليزيا"

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على الأزمة الليبية وتحديدا عمليات تهريب النفط الليبي وقالت إن السلطات المالطية فشلت في كبح تهريب الوقود غير القانوني، وحولت الجزيرة إلى ملاذ لمهربي النفط من ليبيا.

وحذر المراقبون الدوليون من أن مالطا تسهم في زعزعة استقرار ليبيا وتكلفها ما يقرب من مليار دولار سنويا من العائدات المفقودة.

ووجد تحقيق أجراه “دافني بروجيكت” -وهو اتحاد يضم 18 مؤسسة إعلامية قامت بمتابعة ونشر قصص صحفية كانت تعمل عليها الصحفية المالطية المقتولة دافني كاروانا جاليزيا- دليلاً على أن مالطا أخفقت في اتخاذ إجراءات بناء على دعوة من السلطات الإيطالية لمحاولة إيقاف التجارة غير المشروعة.

توصل شركاء صحيفة الجارديان في المشروع بقيادة مشروع إعداد التقارير التحقيقية في إيطاليا (آي أر بي آي) وصحيفة لا ريبابليكا الإيطالية إلى أنه وفقا لمصادر الشرطة الإيطالية لم تتخذ السلطات المالطية خطوات لمنع عمليات النقل من سفينة إلى سفينة التي حدثت على بعد حوالي 12 ميلا -19 كم- قبالة الساحل المالطي في المياه المتاخمة للمياة الإقليمية لمالطا. وقد رصدت هيئة الحرس المالي الإيطالية -الشرطة المالية الإيطالية- ما لا يقل عن 12 عملية تهريب من سفينة إلى سفينة في المياه المتاخمة لمالطا خلال الأشهر الستة الماضية ، وهي نفس المنطقة التي وقعت فيها هذه الممارسات في عام 2016.

وقالت مصادر في تعاونيات صيد الأسماك في مالطا لمشروع دافني إن أعمال التهريب السابقة التي قام بها أفراد قُبض عليهم في إيطاليا تتعلق بسفن سمح لها بالرحيل في مرفقين لتزويد السفن بالوقود في مالطا، لكن لم يجرِ فحصها من قبل خفر السواحل المالطي.

ولم تستجب وزارة الشئون الداخلية المالطية ووزارة الأمن الوطني التي تدير الجمارك وإنفاذ القانون لطلبات التعليق.

وقال أندريا بونومو المدعي العام في كاتانيا الذي قاد تحقيقًا إيطاليًا في تجارة التهريب إن الوثائق التي تسمح للمهربين بطلب الوقود تحمل اختام المملكة العربية السعودية، ولا يزال عمليات تزوير هذه المستندات تجري في مالطا حتى بعد أشهر من اعتقال إيطاليا زعماء العصابات.

وأضاف بونمو “لقد حاولنا عدة مرات التعاون مع السلطات المالطية بشأن التحقيق في تهريب النفط ، مع العديد من الطلبات الدولية للحصول على معلومات لكنهم لم يجروا أي رد منذ 18 شهرًا”، وأوضح بونمو أن بعد مقتل كاروانا جاليزيا بعض الوثائق قدمت من السلطات المالطية بشأن التهريب غير المشروع ، ولكنها “لم تكتمل مقارنة بما طلبناه”.

برزت القضية كمصدر للقلق الدولي في فبراير عندما حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن تهريب الوقود غير المشروع يشكل تهديدًا للسلم والأمن في ليبيا، وفرضت عقوبات على ستة أشخاص خمسة منهم مالطيون لدورهم في إنتاج وتكرير وتصدير الوقود الليبي بصورة غير مشروعة.

ومن جانبها قالت ماري فيتزجيرالد الباحثة المستقلة المتخصصة في الشان الليبي “تهريب الوقود هو أحد أسباب وأعراض ضعف ليبيا”، مضيفة “يكلف البلد 750 مليون دولار على الأقل في السنة وفقاً لمؤسسة النفط الوطنية الليبية، إن حوالي 30-40٪ من الوقود الذي تنتجه ليبيا وتصدره يتم سرقته أو تهريبه ، وفي حين أن شركة النفط الوطنية قامت بعمل جدير بالثناء في تسليط الضوء على المشكلة ، فإن معالجتها تتطلب مستوى من الإرادة السياسية التي تفتقر إليها في الوقت الحاضر”.

وكان من بين الأفراد الذين فرضت ضدهم وزراة الخزانة الأمريكية عقوبات دارين ديبونو وهو لاعب كرة قدم سابق في مالطا تم اعتقاله في إيطاليا العام الماضي واتهمه المدعون الإيطاليون بالقيام بدور رئيسي في شبكة التهريب غير الشرعية التي تتخذ من مالطا مقرا لها.

وزعم بونمو أن ديبونو وشبكته بما في ذلك زعيم ميليشيا ليبية تم اعتقالهما في طرابلس العام الماضي كان لهما صلات بفرع تابع لعائلة سانتابويلوا في كاتانيا وهي إحدى أقوى عشائر المافيا في صقلية.

وحاليا وضع ديبونو قيد الإقامة الجبرية في كاتانيا، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في غضون بضعة أسابيع. وقد دافع عن نفسه بأنه غير مذنب بتهمة التهريب.

وفي أبريل شوهد أحد شركاء ديبونو كان يشتري الوقود المهرب من عملياته وهو يدير إحدى محطات الوقود العائمة حول مالطا وفقاً لمصدر تحدث إلى مشروع دافني.

وقد ألقي القبض على ثلاثة رجال فيما يتعلق بقتل الصحفية كاروانا جاليزيا ودفعوا ببراءتهم، ومازال الدافع وراء مقتلها غير واضح.

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