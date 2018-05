المتوسط:

التقى الدكتور صالح خطاب الساعدي، القنصل العام بالقنصلية الليبية في محافظة الإسكندرية المصرية، بالجرحى الليبيين المقيمين في مصر لغرض العلاج.

وناقش «الساعدي»، خلال لقائه بالجرحى أهم المشاكل التي تعترضهم خلال فتره استكمال علاجهم والوقوف على الحلول العاجلة بالتنسيق مع جهات الاختصاص لمحاولة تقديم المساعدة لهم في الجمهورية المصرية.

