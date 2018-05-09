وزارة العمل: عدد الباحثين عن العمل ( 65524 ) شخص

خاص

أكد تقرير داخلي لوزارة العمل والتأهيل تحصلت ” الاقتصادية ” علي نسخة منه علي أن إجمالي الباحثين عن العمل المستوفية بياناتهم في كافة مكاتب العمل علي مستوى المدن الليبية حتي تاريخ 30 ابريل الماضي بلغ عدد 65524 باحث وباحثة تراوحت فئاتهم العمرية ما بين ( 18 – 65 ) سنة.

وبحسب التقرير جاء عدد الباحثين عن العمل المؤهلين عدد 34024 ألف باحث بنسبة سجلت 52 % فيما بلغ عدد الباحثين غير المؤهلين 31500 باحث بنسبة 48% من اجمالي الباحثين.

وجاء عدد الذكور الباحثين عن العمل المؤهلين 12701 بنسبة 38% من العدد الاجمالي فيما سجلت الاناث المؤهلات عدد 21323 بنسبة 62% ، وقد سجل حاملي درجة الدبلوم المتوسط نسبة 30% من مجمل عدد الباحثين بعدد 11020 باحث تلتها درجة الليسانس بنسبة 26% بعدد 8982 باحث ثم درجة البكالوريوس بنسبة 21% بعدد 7170 باحث .

وسجل الباحثين عن العمل غير المؤهلين عدد 31500 باحث منهم 13307 من الذكور بنسبة 42 % من العدد الاجمالي فيما سجلت الاناث غير المؤهلات عدد 18193 باحثة بنسبة 58%، وسجل خريجي الثانوية المتخصصة عدد 20579 باحث بنسبة 34% تلتها حاملي شهادة التعليم الاعدادي بعدد 5741 شخص نسبة 18 % فيما بلغ عدد الاميين 5679 نسبة 18%.

عادل الغزال مدير مركز التوثيق والمعلومات بوزارة العمل افاد أن معدل البطالة يبلغ نحو 15% في ظل تزايد عدد الباحثين عن العمل المسجلين لدى 54 مكتب عمل في البلاد يرغبون في الحصول على فرصة عمل.

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