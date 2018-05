المتوسط:

أعلن المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبره، القبض على الإرهابي التونسي المكني بأبو على التونسي من قبل قوات الجيش خلف مزرعة زيدان بالمحور الجنوبي لمدينة درنة.

وأوضح “صبره” في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن تم القبض عليه من منطقة تمركز الجماعات الإرهابية بدرنة الواقعة بين طريق الاردام و الحيل، مؤكدًا أنه تم تصفية ثلاثة إرهابيين من جنسيات مختلفة.

