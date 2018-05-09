السبتي يكشف انتهاء أعمال الصيانة بمطار مصراتة

كشف مدير منطقة مصراتة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية، الكابتن محمد السبتي، عن الانتهاء من أعمال الصيانة بمدرج مطار مصراتة الدولي.

وأوضح السبتي، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أنه نتيجة أعمال الصيانة بالمدرج المذكور تم إغلاق المطار لمدة 10 أيام، وإيقاف المطار كليا أمام الملاحة الجوية المحلية والدولية، مشيرا إلى أنه تم اليوم إلغاء إخطار الطيارين ( NOTAM ) الخاص بإغلاق مطار مصراتة الدولي مؤقتا، وإعلان عودة المطار للعمل.

وأكد السبتي، أن المطار مفتوح الآن أمام حركة الملاحة الجوية طوال 24 ساعة، و مشيرا إلى أن الخطوط الجوية الأفريقية المنطقة الوسطى ستعود إلى تشغيل الرحلات من وإلى مطار مصراتة غدا الخميس الموافق 2018/05/10.

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