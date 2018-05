المتوسط:

أصدر مدير آمن بلدية اجدابيا، قرارًا بشأن رفع وحدة انضباط الشرطة إلى قسم وتكون تبعيته للمساعد للشؤون الأمنية بالمديرية.

وأوضح مدير أمن البلدية، في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن القرار رقم 164 لعام 2018 جاء بعد نجاح وحدة انضباط الشرطة في الضبط والربط العسكري.

ووجه مدير الأمن التحية إلى قسم الانضباط، أملًا في المزيد من الجهد والعطاء.

