تكليف اللواء عمر مبروك عبدالجليل برئاسة الغرفة الأمنية في صبراتة الليبية

كلّفت المنطقة العسكرية الغربية في ليبيا اللواء عمر مبروك عبدالجليل برئاسة الغرفة الأمنية في صبراتة غرب العاصمة طرابلس.

وبحسب القرار الصادر عن امر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي؛ يعاد تسمية غرفة عمليات محاربة تنظيم الدولة صبراتة إلى الغرفة الأمنية صبراتة.

وتأسست غرفة عمليات محاربة تنظيم الدولة في صبراتة في مارس 2016، من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ويتكون عناصرها من أفراد عسكريين نظاميين.

وتنحصر مهمة الغرفة بملاحقة ورصد أي تحركات لتنظيم الدولة الاسلامية في صبراتة وضواحيها.

وأعلنت قوات غرفة عمليات محاربة تنظيم الدولة اكتوبر الماضي سيطرتها على مدينة صبراتة الليبية بعد انسحاب مجموعتين مسلحتين معارضتين لها من المدينة الساحلية.

وشهدت مدينة صبراتة الواقعة غرب طرابلس، اشتباكات عنيفة سبتمبر الماضي، بين قوات الغرفة وكتيبتي “أنس الدباشي ” و”48 مشاة”.

من جانبه رحّب رئيس المجلس الرئاسي بسيطرة قوات الغرفة على صبراتة ، قائلا إنها “كانت على قدر المسؤولية واستطاعت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في الدولة من إعادة الأمن للمدينة وتأمين سلامة المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت العامة”.

وأعرب عن تقديره الكامل لقوات الغرفة و”ارتياحه البالغ للتطورات الإيجابية في صبراتة وطرد المحاولين العبث بأمنها”.

وتتولى غرفة عمليات محارلة تنظيم الدولة في صبراتة تأمين المدينة منذ السيطرة عليها.

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