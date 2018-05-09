أبو الغيط يشيد بجهود ليبيا بالتصدي لترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن

أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بالجهود التي بذلتها ليبيا ضمن إطار الجهد العربي المشترك والمتكامل في التصدي لمسعى الكيان الصهيوني، للترشح لعضوية مجلس الأمن لعامي 2019/2020.

وأكد أبوالغيط، أن الجهد العربي المشترك الذي هدف إلى التصدي لمسعى الكيان الصهيوني للترشح، أفضى إلى إلحاق الهزيمة الاستباقية التي حالت دون حصولها على الأصوات التي كانت ستؤهلها للانضمام إلى الجهاز الأممي الأعلى المعني بالحفاظ على السلم والأمن الدولي .

وأشاد أبو الغيط، بالجهود المقدرة من قبل ليبيا، ضمن إطار العمل العربي الجماعي، معرباً عن ثقته بتواصل العمل المتناسق للحيلولة دون تطبيع وضعية اسرائيل داخل منظومة الأمم المتحدة، والتصدي إلى محاولاتها للتغلغل داخل القارة الأفريقية على حساب القضية الفلسطينية والمصالح العربية.

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