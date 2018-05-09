سيالة يتسلم خطاب إشادة من أمين جامعة الدول العربية

تسلم وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، اليوم الأربعاء، خطابا رسميا موجه له من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أشاد فيه بجهود ودور الدبلوماسية الليبية في إطار العمل العربي المشترك الجماعي.

وأكد أبو الغيط في نص الخطاب، أنه بالإشارة إلى إعلان إسرائيل يوم الجمعة الماضي عن قراراها سحب ترشيحها لعضوية مجلس الأمن لعامي 2019 و 2020 والتراجع عن خوض سباق الانتخابات التي ستجري في الجمعية العامة الشهر المقبل، فأنه يعرب عن تثمينه للجهد العربي المشترك والمتكامل الذي هدف إلى التصدي لهذا المسعى الإسرائيلي منذ البداية و أفضى إلى إلحاق هذه الهزيمة الاستباقية التي حالت دون حصولها على الأصوات التي كانت ستؤهلها للانضمام إلى الجهاز الأممي الأعلى و الأهم المعنى بالحفاظ على السلم و الأمن الدولي.

كما أشاد أبو الغيط، بالجهود المقدرة التي اضطلعت بها ليبيا في هذا الاتجاه، في إطار العمل العربي الجماعي الذي أوكلت الدول الأعضاء مهام صياغته وتنسيقه للجامعة وللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لهذا الغرض، قائلا “إنني أثق في هذا المجهود العربي المتناسق سوف يتواصل، وعلى أعلى مستوى، للحيلولة دون تطبيع وضعية إسرائيل داخل منظومة الأمم المتحدة، والتصدي كذلك إلى محاولاتها للتغلغل داخل القارة الأفريقية على حساب القضية الفلسطينية و المصالح العربية ، إلى جانب الاستمرار في الدفاع عن قضية القدس الشريف و الحيلولة دون تبني أية دول للموقف الأمريكي أحادي الجانب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل و نقل بعثاتها الدبلوماسية إليه”.

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