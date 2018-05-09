بحث التعاون الاقتصادي بين طرابلس واسطنبول

العنوان-اسطنبول

عقد بمقر غرفة التجارة اسطنبول اجتماع ضم رئيس مجلس الإدارة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس “خليل مسعود عبدالله” والوفد المرافق له مع نائب رئيس غرفة التجارة اسطنبول ومدراء الإدارات بالغرفة .

وجاء الاجتماع الذي عقد على هامش قمة التعاون الاقتصادي التركي العربي للأغذية والتجهيزات الفندقية في إطار تفعيل دور غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس مع الغرف الشقيقة والصديقة، حيث اتفق الطرفان على تبادل الوفود وتشجيع رجال الأعمال للتعاون في المجال التجاري والصناعي والاستثماري .

وتناول الاجتماع مقترح عقد مؤتمر ليبي تركي خلال نهاية السنة الجارية يضم المجالات الغذائية والمعدات الطبية والبناء والتشييد والأجهزة والمعدات الكهربائية والمنزلية .

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