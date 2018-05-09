المركزي يدرس اطلاق خدمة تتبع الشيكات المزورة

خاص

كشف مسؤول في مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء عن قرب اطلاق خدمة جديدة لمكافحة عملية التزوير في الشيكات والحد من مخاطر الشيكات غير المدفوعة موضحا بأن الخدمة المرتقبة ستعزز المنظومة الحالية للوقاية من الشيكات المزورة ومكافحتها.

وأفاد المصدر ذاته أن الخدمة ستركز علي الحسابات المقفلة والبيانات الخاصة بحسابات الأشخاص الصادر في حقهم أمر قضائي وعلي الشيكات غير الصحيحة، وستتمكن الخدمة من الاطلاع على هذه المعلومات الخاصة بالحساب المصرفي بمجرد قراءة الخط المشفر الموجود في أسفل الشيك أو إدخال البيانات المصرفية الخاصة بصاحب الشيك.

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