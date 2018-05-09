إقامة اليوم العلمي الرابع بكلية الصيدلة في جامعة عمر المختار البيضاء

البيضاء 09 مايو 2018 (وال) – أقيم بجامعة عمر المختار في مدينة البيضاء الاثنين الماضي فعاليات اليوم العلمي الرابع بكلية الصيدلة.

هذا وتم تكريم عدد من أعضاء هيأة التدريس بالكلية، والموظفين، والطلبة الأوائل، إضافة إلى اللجنة التحضيرية وكل من ساهم في إنجاح هذه الاحتفال.

ومن جهته، أثنى عميد كلية الصيدلة ورئيس اللجنة التحضيرية الدكتور أنس بوزهرة على جهود اللجنة المنظمة لهذا الحفل وما قامت به من ترتيبات واستعدادات لهذا الاحتفال.

وأشاد وكيل وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب بالدور الكبير الذي تقوم به جامعة عمر المختار في المجال العلمي والمحافظة على سير العملية التعليمية والأنشطة المتعددة التي تشهدها جامعة عمر المختار.

وأكد وكيل الصحة على أهمية تخصص الصيدلة وضرورة تفعيل دور رقابة الأدوية.

يشار إلى أن الاحتفال تخللته عروض تقديمية من المشاركين إضافة إلى عرض عدد من الفيديوهات المشاركة. (وال – البيضاء) ب هــ / هــ ع

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