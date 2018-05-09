مركز طرابلس لدعم المرأة ينظم جلسة دعم نفسي للنساء

نظم مركز طرابلس لدعم المرأة، أمس الثلاثاء، جلسة حول الدعم النفسي والاجتماعي للسيدات العاملات المعيلات بمقره في طرابلس، استهدف 8 مشاركات.

وتأتي هذه الجلسات، ضمن إطار مشروع دعم وتنمية المرأة ،الذي ينفذه منتدى تمكين المرأة والشباب برعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتحت إشراف منظمة البيان للمرأة والطفل.

من جهتها، قالت رئيسة منظمة البيان للمرأة والطفل أن المشروع الذي يقام في 4 مراكز في ليبيا، أكد على أهمية إتاحة الفرص من أجل تمكين النساء، وإبراز قدراتهن على القيام بأدوار فاعلة وتنموية في المجتمع.

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