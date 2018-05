رئيس «الوطنية للتعليم» يفتتح المعرض السنوي للمعاهد الفنية بمصراتة

المتوسط:

افتتح الدكتور عادل زنداح، رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني فعاليات المعرض السنوي الثاني للمعاهد الفنية المتوسطة ببلدية مصراتة، بمشاركة واسعة ووسط حضور للعديد من الشخصيات والمهتمين والمختصين.

وانطلق المعرض تحت شعار «مهارة فنية.. إبداع.. تمييز» الذي يستضيفه مكتب المعاهد الفنية المتوسطة، وذلك على أرض معرض مصراتة الدولي.

وحضر حفل الافتتاح الدكتور محمد نوير، وكيل الهيئات والمراكز البحثية بوزارة التعليم، وإسماعيل الهاشمي عضو المجلس البلدي مصراتة ومسؤول ملف التعليم، وعلي أبوستة عضو المجلس البلدي مصراتة، ود. علي السائح عضو لجنة الإدارة بالهيئة ومدير إدارة الكليات التقنية، وعدد من مدراء المكاتب المعاهد الفنية المتوسطة ومدراء الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا والمعاهد الفنية المتوسطة.

وجسد الطلبة عبر مجسماتهم واختراعاتهم وإبداعاتهم ملامح المستقبل الوضاح التي تسعى الهيئة من خلال رئيسها لتحقيقه وللرقي بالتعليم الفني، الذين أبهروا الحضور معروضاتهم.

