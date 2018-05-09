بنغازي: مشروع طموح لطلاب الهندسة لإعادة إعمار مدينتهم

إلى جانب الخسائر البشرية، خلّف النّزاع الليبي أضرارا ماديّة كبيرة في مدينة بنغازي شرقي البلاد، حيث طحنت الحرب شوارع المدينة ومبانيها ومنشآتها. لكن مشهد الخراب لم يثبط عزيمة عدد من الطلاب الليبيين في الهندسة المعمارية لأخذ زمام المبادرة بإحاطة من مدرسيهم من أجل المشاركة في إعادة الإعمار عبر وضع مخططات وتصاميم للمباني المتضرّرة على أمل تحويلها إلى مشاريع تنجز على أرض الواقع.

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