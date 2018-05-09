ليبيا تشارك في منتدى النفط والغاز باسكتلندا

انطلق بمدينة أبردين باسكتلندا، أمس الثلاثاء، منتدى النفط والغاز رفيع المستوى بحضور أكبر الشركات البريطانية، وبالتنسيق مع مجلس الأعمال الليبي البريطاني.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن المشاركة الليبية تأتي في إطار تعزيز الجهود المستمرّة التي تبذلها المؤسسة لتشجيع عودة المستثمرين والشركات العالمية للعمل في ليبيا، وذلك بهدف مساعدتها في إعادة تأهيل الحقول والموانئ، وإنعاش عمليّات إنتاج النفط والغاز والاستكشاف.

ورحب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله خلال كلمته الافتتاحية بالحضور قائلاً: “إنّ الهدف من تواجد الوفد الليبي- بما في ذلك كبار الموظفين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها- اليوم في أبردين، هو مناقشة وعرض الفرص الكبيرة المتاحة لإعادة البناء والاستثمار في قطاع النفط والغاز في ليبيا. ويعتبر هذا المنتدى في غاية الأهميّة، اذ أنّه يعكس حرصنا على العمل مع خبراء استشاريين ومتعاقدين وبائعين ومقدّمي خدمات ذوي كفاءات ومؤهلات عالية في قطاع النفط والغاز.”

هذا وترعى هيئة المشاريع التجارية الاسكتلندية ومجلس صناعات الطاقة وغرفة التجارة بأبردين وغرامبيان هذا المنتدى، الذي من خلاله سيتعرف الوفود إلى مدى أهمية مشاركتهم واستثمارهم في زيادة التعاون والأمن في ليبيا وفي قطاع النفط والغاز، كما ستضع المؤسسة خطة أعمالها للسنوات المقبلة وكيف يمكن للشركاء الدوليين المساعدة في دعم طموحها لزيادة الإنتاج إلى أكثر من 2 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2022.

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